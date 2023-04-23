رحيل باري همفريز مجسّد شخصية السيدة إدنا إيفردج

المصدر: (سيدني - أ.ف.ب)

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توفي عن 89 عاماً في سيدني الفكاهي الأسترالي باري همفريز الذي اشتهر بتجسيده شخصية السيدة إدنا إيفردج الساخرة التي تتمتع بشعر أرجواني وتعيش في منطقة ثرية، على ما أفاد مدير أعماله.

وكان همفريز أدى هذه الشخصية على أحد مسارح ملبورن عام 1955، قبل أن يجسدها في أدوار تلفزيونية في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي العام 2002، قدمت السيدة إدنا أحد العروض التكريمية للملكة إليزابيث الثانية التي كانت تحتفل بيوبيلها الذهبي، في قصر باكنغهام.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بهمفريز واصفاً إياه بـ«الموهوب والمعطاء».

وقال مدير أعمال الممثل إنّ الفكاهي «بقي مرحاً حتى آخر يوم من حياته، ولم يفقد بريقه وروح الدعابة المميزة لديه ولا حتى رحابة صدره»، مشيراً إلى أنّ همفريز قضى أكثر من 70 عاماً على خشبة المسرح وكان يشارك في جولات تمثيلية حتى العام الفائت.