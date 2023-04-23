العثور على سفينة أسرى الحلفاء الغارقة

المصدر: (سيدني - ا.ب)

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أعلن فريق من المستكشفين عثورهم على سفينة يابانية غارقة كانت تنقل أسرى الحلفاء عندما تم نسفها قبالة شاطئ الفلبين في عام 1942، وهو ما أسفر عن أكبر خسارة بحرية لأستراليا في فترة الحرب بإجمالي 1080 قتيلاً.

عثر على حطام السفينة «مونتيفيديو مارو» بعد 12 يوماً من البحث على عمق 4 آلاف متر -أعمق من تايتانيك- قبالة جزيرة لوزون في بحر الصين الجنوبي.

شاركت المؤسسة في المهمة مع مؤسسة «فوغرو» الهولندية المتخصصة في مسح أعماق البحار ووزارة الدفاع الأسترالية.

كانت السفينة «مونتيفيديو مارو» تنقل الأسرى والمدنيين الذين تم أسرهم بعد سقوط رابول في بابوا غينيا الجديدة. لم تكن السفينة تضع علامة تفيد بأنها تحمل أسرى حرب، وبعد مطاردة استمرت طوال الليل في 1 يوليو 1942، أطلقت الغواصة الأمريكية «يو إس إس ستورجون»، أربع قذائف وجدت هدفها، وأغرقت السفينة في أقل من 10 دقائق.