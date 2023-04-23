نزاع قضائي حول أغنية

المصدر: (مانهاتن - رويترز)

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يبدأ اختيار هيئة المحلفين غداً في محكمة مانهاتن الاتحادية استعداداً لمحاكمة بشأن مزاعم مفادها أن نجم موسيقى البوب البريطاني إد شيران مدين بحصة من أرباح أغنيته الناجحة «ثينكينغ آوت لاود» لنسخها من أغنية «ليتس غيت إت أون» للمغني مارفن غاي.

وتقدم ورثة إد تاونسند، كاتب الأغاني، بدعوى ضد شيران وشركة وارنر ميوزيك جروب، وشركة التوزيع الموسيقي، سوني ميوزيك بابلشينغ، بزعم سرقة أغنية غاي الكلاسيكية التي شارك تاونسند في كتابتها.

والمحاكمة هي الأولى من بين ثلاث ربما يواجهها شيران في قضايا بسبب التشابه بين الأغنيتين.

ولم ترد وارنر ميوزيك غروب وسوني ميوزيك بابلشينغ على طلبات للتعليق.

وتعاون مارفن غاي مع تاونسند لكتابة أغنية «ليتس غيت إت أون»، التي تصدرت قوائم بيلبورد عام 1973. واحتلت أغنية «ثينكينغ أوت لاود» لشيران المركز الثاني في قائمة بيلبورد هوت 100 لعام 2015.