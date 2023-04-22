أراد مصافحة منافسه فتلقى لكمة غادرة

المصدر: (دبي - البيان)

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تخلى شاب عن الروح الرياضية بعدما خسر نزالاً، فباغت منافسه الذي فاز عليه بحركة بدت غادرة. ويواجه الآن محاكمة قد تفضي إلى سجنه.

وحدثت الواقعة في مدينة أوك بارك بولاية إلينوي الأمريكية، التي شهدت مسابقة للمصارعة الرومانية كانت مخصصة لطلبة المدارس.

وأصدرت الشرطة الأمريكية مذكرة استدعاء بحق حفيظ أليسيا (14 عاماً)، لكي يمثل بموجبها أمام المحكمة على خلفية ضربه لمنافسه كوبر كوردر.

وجاء هذا الأمر بعدما قرر والدا كوردر رفع دعوى على المعتدي على ابنهما.

وخلال التحقيق مع حفيظ، اعترف بأنه وجه لكمة مباغتة إلى كوردر لأنه كان غاضباً من خسارته النزال، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان النزال بين الاثنين على تحديد المركز الثالث في المسابقة السنوية التي تحمل اسم «بيت ذا ستريت ديفولوبمينتال».

وكان كل منهما يمثلان مدرسة في إلينوي وكلاهما في الصف الثامن الإعدادي.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة من النزال الذي فاز فيه كوردر على حفيظ بواقع 2- 14 نقطة.

وسار الاثنان إلى النقطة التي يفترض أن يسلما فيها على بعضهما البعض. ومد كوردر يده لكي يصافح منافسه المهزوم، لكن الأخير باغته بلكمة قوية أسقطته على الأرض.