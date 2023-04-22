سرقة حاوية ذهب من مطار تورنتو الكندي

المصدر: (أوتاوا - أ.ف.ب)

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أعلنت الشرطة الكندية أنها تحقق في سرقة قطع من الذهب مقدّرة بقيمة 14.8 مليون دولار أمريكي في مطار تورنتو مطلع الأسبوع. وأوضح مسؤول في الشرطة، أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساء الاثنين جواً إلى المطار ووُضعت بعدها في مخزن اللوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقاً. ولم يعط أي توضيحات بشأن طريقة السرقة، أو ما إذا كان هناك مشتبه بهم في القضية.

وذكرت صحيفة «تورنتو صن» أن السرقة طاولت أكثر من 1.6 طن من الذهب، ما تفوق قيمته المبلغ الذي تحدثت عنه السلطات.