رقعة جلدية لإيصال الأدوية دون ألم

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رقعة يمكن ارتداؤها تطبق موجات فوق صوتية غير مؤلمة على الجلد، ما يخلق قنوات صغيرة يمكن للأدوية أن تمر من خلالها، وفق قناة «روسيا اليوم». ويقول الباحثون: إن هذا النهج يمكن أن يفسح المجال لتقديم علاجات لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، ويمكن أيضاً تكييفه لتوصيل الهرمونات ومرخيات العضلات والأدوية الأخرى.

ويقول كانان داغديفيرين، كبير مؤلفي الدراسة: «إن إيصال الأدوية بهذه الطريقة يمكن أن يوفر سمية جهازية أقل ويكون أكثر موضعية وراحة ويمكن التحكم فيها».