اكتشاف مجموعة جديدة من «الفيروسات الغامضة»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتُشفت مجموعة فيروسات غامضة منتشرة في المحيطات بصورة كبيرة، ويُحتمل أن تكون قريبة من فيروس الهربس، بفضل بيانات جُمعت خلال رحلة استكشافية على متن السفينة الشراعية العلمية «تارا أوسيان»، على ما أفادت دراسة نشرت الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وتنتشر هذه الفيروسات المُسماة «ميروس فيروس»، وتنتمي إلى فيروسات الحمض النووي الريبوزي (فيروسات الـ«دي إن ايه»)، على سطح البحار والمحيطات في العالم، من خط الاستواء وصولاً إلى القطبين، فيما تُصاب بها العوالق.

وقال مُعد الدراسة الرئيسي توم ديلمون «إنّ ما اكتُشف يأتي بين الفيروسات العملاقة التي تنتشر بكثرة أيضاً في المحيطات وتصيب الكائنات وحيدة الخلية فقط، وفيروس الهربس الذي يصيب الحيوانات والبشر». وجرى التوصل إلى الاكتشاف في المركز الوطني الفرنسي للتسلسل الوراثي في إيفري بضواحي باريس، حيث جرى وضع تسلسل للجينات التي جمعتها «تارا أوسيان».