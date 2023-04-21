وقف النسخة الورقية لأقدم صحيفة يومية بالعالم

المصدر: فيينا- وام

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توقف في النمسا، أخيراً، إصدار النسخة الورقية المطبوعة لأقدم صحيفة يومية في العالم «وينر زيتونغ»: «Wiener Zeitung»، قبل وقت قصير من الاحتفال بمرور 320 عاماً على إصدار النسخة الأولى من «صحيفة فيينا»، التي تملكها دولة النمسا، فقد قررت الحكومة وقف إصدار النسخة المطبوعة للصحيفة النمساوية العريقة (صدرت نسختها الورقية الأولى في أغسطس 1703)، التي تعتمد على أموال دافعي الضرائب، في نهاية يونيو المقبل، وإطلاق موقع الصحيفة الجديد على شبكة الإنترنت في مطلع يوليو المقبل، في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها، وتحويل خدماتها إلى الشكل الرقمي.