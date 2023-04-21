قمر اصطناعي تابع لناسا يسقط في الصحراء الكبرى

المصدر: أ ب

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سقط قمر اصطناعي قديم تابع لوكالة ناسا كان يدرس الشمس لأكثر من عقد، على كوكب الأرض في منطقة الصحراء الكبرى، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "الخميس".

وقال مسؤولو ناسا إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن حدوث أضرار ولا إصابات حتى الآن من جراء عودة القمر الاصطناعي التي حدثت في الساعات الأولى من صباح الخميس.

كان من المتوقع أن تحترق معظم أجزاء القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 300 كيلوغرام، أثناء هبوطه في الغلاف الجوي. لكن الخبراء توقعوا أن بعض القطع ستبقى سليمة وسترتطم بالأرض.

تم إطلاق القمر الاصطناعي عام 2002، وجرى إيقاف تشغيله عام 2018 بعد مشكلة في الاتصال.

وقبل انقطاع الاتصال معه، قام القمر الاصطناعي بدراسة التوهجات الشمسية والانبعاثات القادمة من الشمس.