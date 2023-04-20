الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية وعليه.. فإن غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.. واليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هجرية.

كما أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، رؤية هلال شوال مساء الخميس ليكون الجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت كل من المملكة الأردنية الهاشمية واليمن ولبنان وسوريا والكويت والبحرين وقطر ومصر والسودان أن غداً الجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن اليوم الخميس أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت الوكالة عن المفتي قوله "ثبتت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".