«الفلك الدولي» يحدد المكان المتوقع لسقوط القمر الصناعي «RHESSI»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدَّد مركز الفلك الدولي المكان المتوقع لسقوط القمر الصناعي «RHESSI»، مؤكداً أن مثل هذه المعلومات لا يمكن تحديدها على وجه الدقة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مكان السقوط المتوقع غرب المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن وقت السقوط المتوقع هذه الليلة ما بين الساعة 11:49 مساء والساعة 01:49 صباحا بتوقيت غرينتش.

وذكر أنه خلال هذه الفترة سيمر القمر الصناعي فوق عدة دول عربية، وقد يشاهد السقوط أثناء مروره فوقها.

ولفت إلى أن القمر الصناعي سيمر فوق مصر ما بين الساعة 00:19 و00:25 صباحاً بتوقيت غرينتش، وسيمر فوق شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ما بين الساعة 00:23 و00:29 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وأكد أنه لا يمكن الجزم بالموعد الدقيق والمكان الدقيق للسقوط، موضحاً أن جميع الأماكن التي تحت الخطوط الحمراء والخضراء قد تشاهد السقوط.