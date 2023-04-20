الطيور المهاجرة تغذي نفسها بحرق الدهون

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف فريق بقيادة علماء من جامعة ماساتشوستس أميرست، أن الطيور المهاجرة تحرق كميات هائلة من البروتين في وقت مبكر من رحلاتها. ويقلب هذا النظرية التقليدية رأساً على عقب، التي افترضت أن الطيور المهاجرة تزيد من استهلاك البروتين في نهاية رحلاتها.

واكتشف العلماء أيضاً حسب «روسيا اليوم»، أن الطيور التي يقوم العديد منها مرتين في السنة برحلات دون توقف لأكثر من 1000 ميل للانتقال من نطاق التكاثر إلى نطاق الشتاء، تغذي نفسها عن طريق حرق الدهون بمعدل ثابت خلال رحلاتها، وأن بإمكانها حرق خُمس كتلة عضلاتها وإعادة بنائها مرة أخرى في غضون أيام.