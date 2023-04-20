مكسيكية أفضل طاهية في العالم

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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تُوجت الطاهية المكسيكية إيلينا ريغاداس، مالكة مطعم «روزيتا» في مدينة مكسيكو، بجائزة أفضل طاهية في العالم، الثلاثاء، بحسب تصنيف «50 بست» البريطاني. للعام الثالث على التوالي، يكافئ تصنيف «50 بست» طاهية من أمريكا اللاتينية، بعد الكولومبية ليونور إسبينوزا في عام 2022، والبيروفية بيا ليون في عام 2021.

وفي مطعمها الذي افتُتح في عام 2010 في فندق خاص داخل حي روما بالعاصمة مكسيكو سيتي، تقدّم إيلينا ريغاداس أنواعاً مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يومياً بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.

وقد صنعت اسماً لنفسها باستخدام المعكرونة المصنوعة يدوياً مثل تورتيليني هويا سانتا (الفلفل المكسيكي). كما تقدم الببيان (صلصة محضرة من الخضراوات المهروسة قد تعود أصولها إلى مطابخ حضارتي الأزتك والمايا) مع الفستق، وتاكو رومريتوس (العشب الطازج)، وتامال (طبق موروث من السكان الأصليين) من الذرة تقدم مع الكريمة المدخنة الدافئة.