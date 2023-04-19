توقع سقوط قمر صناعي أمريكي على الأرض اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي (RHESSI) التابع لـ "ناسا" الأمريكية والذي اطلق قبل 20 عاما ويزن 300 كيلوغرام وكان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها وتوقف عن العمل عام 2018.

وذكر المركز أنه لا يمكن الآن توقع معرفة مكان وتوقيت السقوط على الأرض بشكل دقيق، وأن الوقت الحالي المتوقع للسقوط الليلة عند الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقع هو المحيط الهادي وسيمر فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة للسقوط.

وسيظهر القمر عند السقوط بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة، إذ إن جسم القمر الصناعي سيحترق في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل على الأرض، وأن احتمال تضرر أشخاص منه منخفض جدا ويقدر بـ 1 من أصل 2467 شخصا.