مراهق طرق الباب الخطأ فتلقى رصاصة في رأسه

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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هزت حادثة مروعة الولايات المتحدة، بعد أن قتل شاب أمريكي مراهق، بسبب طرقه «الباب الخطأ»، ما أثار جدلاً بشأن قوانين الدفاع عن النفس في البلاد. واتُهم صاحب منزل في ولاية ميسوري الأمريكية بإطلاق النار على مراهق قرع جرس الباب الخطأ بهدف اصطحاب إخوته الصغار.

وقال تقرير الشرطة إن أندرو ليستر، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 84 عاماً، أطلق النار على شاب من أصول أفريقية اسمه رالف يارل، يبلغ من العمر 16 عاماً، مرة في رأسه ومرة ​​في ذراعه ليلة الخميس الماضي. المعجزة تمثلت بأن الشاب الأمريكي نجا من الموت، بالرغم من إصابته بالرأس. وأخرج يارل من المستشفى بعد الحادثة بأيام، وقالت عمة الشاب إنه يستطيع المشي والحركة بشكل طبيعي.

وقالت عائلة رالف إن المراهق كان يحاول اصطحاب إخوته التوأم الأصغر من منزل أحد الأصدقاء في حوالي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، عندما طرق باب ليستر.

يقول أفراد الأسرة: إن الصبي ذهب بالخطأ إلى شارع «115 ستريت» بدلاً من شارع «115 تيراسيه»، وهما شارعان متجاوران، ودق الجرس مرتين. وقال ممثلو الادعاء إنه لم يتم تبادل أي كلمات قبل أن يفتح صاحب المنزل النار بمسدس عيار 32.