دبي تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم

المصدر: د ب ا

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رست في ميناء راشد بدبي سفينة "لوغوس هوب"، وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم، والتي تسعى من خلال ما تحمله من كتب إلى نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

ودشنت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، اليوم الثلاثاء، فعاليات المكتبة العائمة في دبي، والتي تضم مجموعة واسعة من العناوين والكتب للزوار، إذ تتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع كل الفئات العمرية، منها قصص وروايات، وإصدارات متخصصة في المجالات العلمية، ومن المقرر أن تبقى في دبي حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وأشادت بدري بتفرد فكرة المكتبة العائمة وأهدافها الرامية إلى نشر المعرفة، وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة ومتنوعة، مشيرة إلى أن المكتبة تساهم في ترسيخ ودعم القراءة التي تعد مطلبا رئيسا من مطالب التنمية، وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل.

وتعود ملكية سفينة "لوغوس هوب" للمنظمة الخيرية الألمانية "كتب جيدة للجميع"، وتمتاز بتنوع فريق عملها الذي ينتمي إلى أكثر من 60 جنسية، وتعرض في منطقة الاستقبال فيلماً قصيراً يؤرخ زيارات السفينة لأهم الموانئ العالمية، وعروضاً تفاعلية متنوعة للتعريف بتاريخ السفينة التي سبق لها زيارة دبي ثلاث مرات خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وتعد هذه زيارتها الرابعة للإمارة.