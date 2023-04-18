اكتشاف سبب قدرة سكان التيبت على البقاء

المصدر: دبي- البيان

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أظهرت دراسة أجراها فريق دولي من علماء الكيمياء أن التركيب الكيميائي لأسنان السكان القدامى في منطقة التيبت الجبلية الصينية، أثبت أن تربية الأبقار من أجل الألبان كانت منتشرة على نطاق واسع لديهم. واكتشف الفريق أول دليل مادي على أن سكان جبال التيبت تكيفوا مع العيش على ارتفاعات عالية، من خلال تربية الأبقار.

أعلنت ذلك الخدمة الصحفية للمعهد الألماني لعلوم الأرض، وقال تانغ لي، الباحث في المعهد: إن الدراسة أظهرت أن أبقار الألبان لعبت أهم الأدوار في تكيف التيبتيين مع الحياة في مناطق غير صالحة للزراعة.