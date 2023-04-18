العثور على ماسة «القلب النابض»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشفت شركة «في. دي. غلوبال» الهندية، ما يعرف بـ «ماسة الماتريوشكا» في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها، وفق قناة «روسيا اليوم». فيما أفادت قناة «وايون» الهندية، نقلاً عن شركة «في. دي. غلوبال»، بأن اكتشاف هذه الألماسة، يعتبر واحداً من أندر الاكتشافات على الإطلاق، وهي تسمى بـ «القلب النابض»، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط.

الجدير بالذكر أن شركة «آلروسا» الروسية، استخرجت ماسة «ماتريوشكا» الفريدة من منجم «نيوربا» في عام 2019.