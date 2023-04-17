تأجيل إطلاق صاروخ «سبيس إكس» قبل دقائق من موعده

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة سبيس إكس، الاثنين، تأجيل إطلاق صاروخها العملاق ستارشيب الذي يبلغ طوله مائة وعشرين مترا تقريبا، وذلك بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.

وجاء قرار تأجيل الإطلاق قبل دقائق من موعده، بحسب صحيفة "الغارديان".

وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تخطط لإطلاقه من الطرف الجنوبي لتكساس، قرب الحدود المكسيكية.

ووصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق.

وهذه المحاولة لبلوغ القمر لم يكن مقررا لها أن تحمل بشرا أو أقمارا صناعية.

ولن تجري الشركة أي محاولات إطلاق أخرى قبل الأربعاء المقبل على أقرب تقدير، وفق "أسوشيتد برس".

تخطط الشركة لاستخدام الصاروخ ستارشيب لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف.