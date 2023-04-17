اكتشاف رؤوس ثيران من الطين في إيطاليا

المصدر: روما ـــ أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت أعمال التنقيب جنوبي إيطاليا عن تمثال ورؤوس ثيران من الطين، ما يسلط الضوء على الحياة الدينية وطقوس مدينة قديمة، بحسب ما أفاد مسؤولون بوزارة الثقافة السبت.

هذه أول مجموعة من القطع الأثرية التي تم تحديدها من معبد في مدينة بايستوم اليونانية القديمة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وأضافت الوزارة إن التنقيب أسفر في الأشهر الأولى من استئناف العمل عن اكتشاف تماثيل صغيرة عدة من الطين. وجد علماء الآثار سبعة رؤوس ثيران حول مذبح معبد كما لو كانت موضوعة هناك على الأرض كشكل من أشكان القربان.

وقال البيان إن تمثال دولفين صغير عثر عليه في المجموعة الأولى من القطع الأثرية في بايستوم. وتعتقد الوزارة أنه يمكن العثور على المزيد من الكنوز في المنطقة.