أقمار اصطناعية جديدة لاستشعار الأرض

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسسة «روس كوسموس» الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الاصطناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بُعد، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقال مدير قسم البرامج والمشاريع في المؤسسة، ألكسندر بلوشينكو: «تعمل روس كوسموس على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بُعد والتقاط صور عالية الدقة لسطحها، وأول قمر من الجيل الجديد من المفترض أن يتم إطلاقه عام 2026 في إطار مشروع سفير الحكومي».

وأضاف «القمر الجديد الذي يزن 550 كلغ من المفترض أن يعمل في مدار يبعد عن سطح الأرض 500 كلم، وستكون له القدرة على رصد أجسام أرضية تبلغ أبعادها متراً مربعاً واحداً».