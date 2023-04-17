مدن العالم تمتلك مقابلاً أرضياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تملك غالبية المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان على كوكبنا، نقطة معاكسة، في مكان ما في المحيط، وفق صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وبالفعل، هناك الكثير من المدن، التي تم تحديد مقابلها على جانب الأرض المقابل، منها: أوكلاند في نيوزيلندا مع إشبيلية في إسبانيا، وكذلك شنغهاي في الصين مع عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس، وعند حفر حفرة من وسط بكين ستخرج في ريو نيغرو، بالقرب من باهيا بلانكا في الأرجنتين، وسينتهي الأمر بأمريكي يحفر حفرة من تايمز سكوير في نيويورك في المحيط قبالة سواحل أستراليا، وسيجد الروس، الذين ينقبون من موسكو أنفسهم في وسط المحيط الهادئ.