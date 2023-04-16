جمعية عنيزة.. خدمة ذوي الإعاقة من الولادة وحتى التمكين الوظيفي والاجتماعي

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تعد جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية واحدة من اهم الجمعيات الرائدة بالمملكة في الوقت الحاضر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من البنين والبنات من الولادة وحتى التمكين الوظيفي والاجتماعي.. وذلك منذ أكثر من عقدين من الزمن حيث تأسست الجمعية في تاريخ 28-08-1420هـ ومن هنا تطمح (جمعية تأهيل) أن تكون الأولى عربياً في عام 2024ومن أفضل عشر مؤسسات خيرية على مستوى العالم متخصصة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2028..

تسعة عشر مشروعا في المدينة الانسانية

وتضم الجمعية عدة مشاريع إنسانية تحت مسمى "مدينة جمعية تأهيل الإنسانية" وتتجاوز مساحة المدينة (350,000 ألف مترًا مربعًا) ويتلألأ في عقد هذه المدينة تسعة عشر مشروعا تمثل جواهرَ هذا العقد حيث بدأت المسيرةُ بدعم سخي من رجال عنيزة الأوفياء بمبادراتهم الاجتماعية والإنسانية الرائدة والتي بدأت في باكورةِ هذه الجواهر بمجمع على الجفالي للرعاية والتأهيل بتكلفة تقدر قيمتها بـ (50,000000 مليون ريال) تلاه مركزُ محمد السعدي للطفولة والتدخل المبكر بتكلفة تقدر قيمتها بـ (12,000000 مليون ريال ) وزاد جمالَ هذا العقد مركزُ علي التميمي للتوحد بتكلفة تقدر قيمتها بـ (23,000000 مليون ريال ) ليأتي بعده مركزُ الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة تقدر قيمتها بـ (8,000000 مليون ريال )

جواهر إنسانية

كما أن هناك جواهرُ أخرى تم نظمها في عقد مدينة جمعية تأهيل الإنسانية وسوف تقدم خدماتِها للمستفيدين خلال الأيام القادمة بعد انتهائها وتجهيزها والمتمثلة مركز عثمان الخويطر لمتلازمة دوان بتكلفة تقدر قيمتها بـ (9,000000 مليون ريال) ومركز الزامل للسمع والكلام بتكلفة تقدر قيمتها بـ (8,000000 مليون ريال) ومركز عثمان الخويطر للتأهيل المهني للشباب بتكلفة تقدر قيمتها بـ (8,000000 مليون ريال) ومركز عثمان الخويطر للتأهيل المهني للفتيات بتكلفة تقدر قيمتها بـ (8,000000 مليون ريال)

كما وضع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حجر الأساس مؤخرًا لمشروعين جديدين في المدينة هما مشروعُ مبنى الإدارة العامة للجمعية بتكلفة تقدر قيمته بـ (11,000000 مليون ريال) ومركز عثمان الخويطر للأبحاث والدراسات بتكلفة تقدر قيمته بـ (9,000000 مليون ريال) لتقديم كل ما من شأنه خدمة هذه الفئات الغالية بكافة مراحلها العمرية تحت شعار (نرعاهم لنمكنهم.. نمكنهم لنسعدهم)

طموحات كبيرة لغد مشرق

ولأن الطموحَات كبيرة فإن مسيرة النماء والبناء ستكتمل بمنظومة مشاريع المدينة بتبني أهلَ الخير والعطاء وبالشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال بناء المشاريع المتبقية والتي تتمثل في المشاريع المستقبلية التالية:

•مستشفى ومنتجع التأهيل الصحي

•كليةِ العلوم الإنسانية والتطبيقية

•مركزٍ للتأهيل المجتمعي

•نادٍ رياضي للفتيات وأخر للشباب من ذوي الإعاقة

•مركز التأهيل الاجتماعي للذكور والاناث

•مدرسة للتربية الخاصة

•مباني للخدمات المساندة