بركان «فتّاك» يستعد للانفجار قريباً

المصدر: دبي - البيان

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ظل «نيفادو ديل رويز»؛ أحد أكثر البراكين فتكاً، خامداً، منذ اندلاعه آخر مرة في عام 1985، لكن ارتفاع النشاط الزلزالي يشير إلى أنه قد يستيقظ «قريباً»، وفق «ديلي ميل».

وسجلت منطقة «نيفادو ديل رويز» الكولومبية 6000 هزة أرضية يومياً الأسبوع الماضي، ما دفع المسؤولين إلى رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مقياس. وتعتقد الخدمات الجيولوجية الكولومبية، أن هذه الهزات ناتجة عن تحرك الصهارة، ما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون ثوران «نيفادو ديل رويز القاتل القادم»، ورفعت الحكومة مستوى التأهب حيال ثوران البركان من الأصفر إلى البرتقالي الأسبوع الماضي.