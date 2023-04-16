اكتشاف علامات السائقين العدوانيين

المصدر: دبي - البيان

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حدد علماء من جامعة وارويك بعض السلوكيات الأكثر شيوعاً للسائقين العدوانيين، ويقولون: إن هذا سيساعد المركبات ذاتية القيادة على اكتشاف مستخدمي الطريق، وفق «ديلي ميل».

وفي دراستهم، التي نُشرت في مجلة «تحليل ومنع الحوادث»، حلل الباحثون نتائج 34 دراسة منشورة عن الغضب على الطرق. ومن هذه النتائج تمكن الباحثون من تحديد أنواع من سلوكيات القيادة العدوانية الرئيسة، منها أن السائقين العدوانيين يقودون أسرع من غيرهم، ويرتكبون أخطاء أكثر بـ2.5 مرة. ويمكن أن تساعد النتائج أيضاً على تطوير تقنيات القيادة الذاتية.