تكاثر موجات الجفاف السريعة بفعل التغير المناخي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت دراسة جديدة نُشرت نتائجها، الخميس، من ازدياد في وتيرة «موجات الجفاف السريعة»، وهي حالات مناخية يصعب التنبؤ بها أو التكيف معها. وفيما يعتبر الجفاف عموماً ظاهرة طويلة الأمد، لكنه قد يظهر في بعض الحالات فجأة، في غضون أسابيع قليلة، عندما تتوافر الشروط المطلوبة لذلك.

وقال المعد الرئيسي للدراسة شينغ يوان، وهو أستاذ في جامعة نانجينغ الصينية لعلوم المعلومات والتكنولوجيا، لوكالة فرانس برس: إن موجات الجفاف السريعة آخذة في الازدياد «خصوصاً في أوروبا وفي شمال آسيا وشرقها ومنطقة الساحل الأفريقي وعلى السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية».