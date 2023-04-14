السماح برفع الأذان 5 مرات يومياً في مينيابوليس الأمريكية للمرة الأولى

المصدر: أ ب

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تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلوات المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا.

وأفادت صحيفة ”مينيابوليس ستار تريبيون” بأن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، الخميس، على تعديل قانون الضوضاء في المدينة، والذي كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب العشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.

جاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان.

وبعد التصويت، قال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، إن ”الدستور لا ينام ليلا”، مضيفا أن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يظهر للعالم أن ”أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها”.

وقال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس والذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت، ”أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان”.

يشار إلى أن مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن. كما أن ثلاثة من أعضاء مجلس البلدية الـ13 هم مسلمون.

لم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل.