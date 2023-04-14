«منافسة» الروبوتات تمنح الدماغ طاقة هائلة

المصدر: دبي - البيان

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أوضحت دراسة جديدة أن أدمغتنا تعمل بطاقات هائلة، وتكون أكثر فاعلية حين نواجه الروبوتات في ألعاب رياضية، وحسب تقرير منشور في موقع روسيا اليوم خلص باحثون إلى هذه النتيجة، وهم من جامعة فلوريدا، بعد تحليل عشرات الساعات من مباريات تنس الطاولة، كان البشر خلالها يواجهون الآلات، وكذا بعضهم بعضاً.

وقد ارتدى اللاعبون أغطية أقطاب كهربائية حتى يمكن مراقبة نشاط دماغهم أثناء الألعاب، ووجد العلماء أن أدمغة اللاعبين تعمل في انسجام تام، عند اللعب بعضهم ضد البعض الآخر، «كما لو كانوا جميعاً يتحدثون اللغة نفسها»، ولكن عندما واجه اللاعبون آلة إرسال الكرة لم تكن الخلايا العصبية في أدمغتهم متراصة بالطريقة نفسها. وقال الباحثون إن عملهم، الذي نُشر في مجلة eNeuro يُظهر أن الدماغ يعمل بجهد أكبر عند اللعب ضد الروبوتات.