إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي "جوس" إلى المشتري 24 ساعة

المصدر: ا ف ب

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أرجئ إطلاق المسبار الأوروبي "جوس" إلى كوكب المشتري، المقرر الخميس بواسطة صاروخ "أريان 5"، حتى الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس".

وبعدما كان مقرراً في الساعة 12,45 ت غ من محطة كورو الفضائية الأوروبية في غويانا الفرنسية، أرجئ الإطلاق بسبب مشكلة في الطقس ترتبط بخطر حصول صواعق.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المحاولة التالية ستتم في خلال 24 ساعة.

وجرى الإعلان عن التأجيل قبل دقائق فقط من العد العكسي النهائي، من غرفة التحكم "جوبيتر" التي كانت تضم كوكبة من الشخصيات، بينهم ملك بلجيكيا فيليب ورائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

على بعد بضعة كيلومترات من القاعة، ينتظر صاروخ "أريان 5"، الذي سيجري رحلته ما قبل الأخيرة، على منصة الإطلاق، وهو جاهز للانطلاق حاملا المسبار البالغة زنته ستة أطنان.

ومن المقرر أن تستمر رحلة المسبار الفضائي "جوس" (Juice) إلى المشتري ثماني سنوات، سعياً إلى معرفة ما إذا كانت بيئات مؤاتية للحياة متوافرة على الكوكب العملاق التابع للمجموعة الشمسية، وعلى أقماره الجليدية.

ويتألف اسم المسبار من الأحرف الأولى لعبارة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية" (Jupiter Icy Moons explorer).

ويشكّل "جوس" الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1,6 مليار يورو، أول مهمة أوروبية تدخل النظام الشمسي الخارجي الذي يبدأ بعد المريخ.

وستستكمَل البيانات التي سيجمعها "جوس"، بواسطة مسبار "يوروبا كليبر" التابع لوكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") والذي سيُرسل هو الآخر سنة 2024 لدرس القمر أوروبا.