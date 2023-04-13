اختبار العيش في «منزل مريخي»

المصدر: (هيوستن - أ ف ب)

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) النقاب الثلاثاء عن منزل يبدو للوهلة الأولى عادياً، لكنه في الواقع سيحتضن اعتباراً من يونيو المقبل 4 أشخاص يحجرون أنفسهم فيه لأكثر من عام لمحاكاة الحياة على المريخ. أقيم المنزل الذي سُمّيَ «مارس دون ألفا» في مركز «ناسا» للأبحاث في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وتهدف إقامة الأشخاص الأربعة في هذا المنزل إلى الإعداد لرحلة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر. إذ ستتوصل الوكالة، عبر ذلك، إلى تكوين صورة أكثر وضوحاً عن «الموارد» التي ينبغي توفيرها للمشاركين في المهمة المريخية الطموحة، على ما أوضحت غريس دوغلاس، مديرة برنامج «تشابيا» (CHAPEA) المشرف على هذه التجربة.