اختفاء 3 من متسلقي شيربا بعد سقوطهم على جبل إفرست

المصدر: أ ب

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أكد مسؤول نيبالي في تسلق الجبال أن ثلاثة من متسلقي شيربا فقدوا الأربعاء، بعد أن سقطوا في صدع عميق في جزء غادر من جبل إفرست فوق معسكر القاعدة.

أفاد يوبراج خاتيوادا، من إدارة تسلق الجبال النيبالية، بأنهم سقطوا في الصدع، الذي يُعتقد أنه يبلغ عمقه نحو 50 مترًا (160 قدمًا)، صباح الأربعاء بينما كانوا يتجهون نحو المعسكر الأول على أعلى جبل في العالم.

وأضاف أن مروحية إنقاذ تحاول تحديد مكانهم، بينما يقوم رجال الإنقاذ بعملية بحث سيرا على الأقدام.

المنطقة هي شلال خومبو الجليدي، وهو نهر جليدي به صدوع عميقة وجليد ضخم متدل يمكن أن يصل حجمه إلى مبانٍ مكونة من 10 طوابق.

يعتبر أحد أكثر الأقسام صعوبة في الصعود إلى القمة. في عام 2014، انفصل جزء من النهر الجليدي عن الجبل، ما تسبب في انهيار جليدي قتل 16 مرشدًا من شيربا أثناء حملهم لمعدات العملاء إلى أعلى الجبل. وكانت واحدة من أكثر الكوارث فتكًا في تاريخ تسلق إفرست.

من المتوقع أن يحاول المئات من المتسلقين الأجانب ونحو نفس العدد من المرشدين والمساعدين النيباليين تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا (29032 قدمًا) خلال موسم التسلق الرئيسي الذي بدأ في مارس وينتهي في آخر مايو.

بدأ المتسلقون في الاستقرار في المعسكر الأساسي للتأقلم مع الطقس والارتفاع بينما يضع الشيربا السلالم والحبال ويحملون الإمدادات إلى المعسكرات العليا لعملائهم. كما نصب الشيربا خيامًا مليئة بالإمدادات والأكسجين للمتسلقين الأجانب.