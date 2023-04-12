ولادة طفل عراقي بحالة طبية نادرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق ولادة طفل في حالة طبية نادرة الحدوث.

وقال مسؤول العمليات الجراحية في المستشفى إن "المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية وهو من الحالات النادرة جدا".

وأوضح المسؤول أن "الطفل تمت ولادته بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة".



وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 أشهر، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة.

وتعتبر أسنان الولادة حالة نادرة الحدوث، يولد بها طفل واحد من كل 2000 رضيع، وغالبا ما تكون هذه الأسنان صغيرة وضعيفة، ويميل لونها إلى الأصفر أو البني.

لا يزال سبب ظهور أسنان الولادة غير معروفا للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تشير إلى معاناة الرضيع من مشاكل صحية، لها تأثيرات سلبية على نمو الطفل.

وقد تسبب هذه الأسنان بمشكلات للأم والطفل تتعلق بالرضاعة الطبيعية، والجروج التي تصيب لسان الطفل جراء الاحتكاك، كما من الممكن أن يبلع الطفل السن في حال سقوطه ما يؤدي إلى انسداد الممرات الهوائية لديه.

في معظم الحالات، لا تحتاج أسنان الولادة للعلاج، ولكن قد يقترح الطبيب إزالتها.