وفاة وإصابة 11 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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توفي 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في محافظة الجيزة المصرية.

وقال مصدر أمني مصري إنه تم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح أن الحادث جاء نتيجة انقلاب حافلة صغيرة واصطدامها بسور أسمنتي على الطريق السياحي بين محافظتي الجيزة والفيوم الواقعتين جنوبي القاهرة بسبب السرعة الزائدة خلال محاولة لتفادي إحدى المركبات الأخرى.

وتابع إن الحافلة كانت متجهة من الجيزة إلى بني سويف.