75 % من نمور العالم تعيش في الهند

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد إحصاء رسمي بتجاوز عدد النمور البرية في الهند، أكبر موئل لهذه الحيوانات في العالم، عتبة 3 آلاف نمر، لتصبح مأوى لنحو 75 % من نمور العالم.

وأحصت الهند ما يصل إلى 3167 نمراً في البرية، مقابل 2967 في التقرير الأخير قبل 4 سنوات، في ارتفاع نتيجة الجهود المبذولة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، حسب «سكاي نيوز».

في الماضي، كانت هذه السنوريات الكبيرة موجودة في وسط آسيا وشرقها وجنوبها. لكنّ عددها انخفض بأكثر من 93 % خلال الأعوام المئة الماضية، وباتت هذه الحيوانات موجودة في 13 دولة فقط، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.