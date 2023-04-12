4 نصائح صحية لقيام الليل في رمضان

المصدر: البيان

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دعت هيئة الصحة بدبي إلى الاهتمام ببعض النصائح الصحية المفيدة لقيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن أهم تلك النصائح الصحية: الحصول على قيلولة في فترة الظهيرة للحصول على الطاقة وراحة الجسم، وتناول وجبة خفيفة قبل صلاة القيام بعشرين دقيقة، مثل: الروب مع التمر أو الفاكهة أو المكسرات.

كما نصحت بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتجنب تناول كمية كبيرة من الطعام قبل الصلاة مباشرةً.