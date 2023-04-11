المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تداول لحوم في مصر محقونة بهرمونات محظورة دولياً.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن كل اللحوم المتداولة بالأسواق، سواء البلدي أو المستوردة، سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً، مشيرةً إلى أنها تخضع للفحص والرقابة من قِبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.

ولفتت إلى شنّ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.