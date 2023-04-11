مطعم بالهند يستضيف زبائنه «خلف القضبان»

المصدر: دبي - البيان

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الاستمتاع بوجبة فاخرة داخل السجن ليست تجربة يرغب كثيرون في استكشافها، ومع ذلك، فإن مطعماً على طراز سجن في بنغالورو بولاية كارناتاكا الهندية يضع زبائنه «خلف القضبان» ويقيم على خدمتهم نوادل يرتدون زي السجناء تحت إشراف رجال يرتدون زي الشرطة.

هذا المطعم الفريد أثار إعجاب قطب أعمال الذي شارك مقطعاً عنه على «تويتر»، أخيراً.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة «أنديان اكسبرس»، رجل يدخل المطعم عبر باب مصنوع من قضبان حديدية سوداء، وصولاً إلى مساحة محاطة بالزنازين، حيث يمكن مشاهدة رجل بزي الشرطة يتلقى أوامر الطعام، وأشخاص يرتدون زي نزلاء السجون يقدمون الطعام.

وفي المطعم الذي يدعى «سنترال جايل» هناك مساحة مخصصة أيضاً لالتقاط الصور، حيث بإمكان ضيوف المطعم التقاط صور لهم مقيدي اليدين خلف القضبان أو أخذ صورة مع «رجال الشرطة ونزلاء السجون».

كما أن الأطباق المقدمة في المطعم مماثلة لتلك في السجون. فهناك دجاج اندرا ودجاج تيكا وشاباتي، ولكن تلك الأطباق، حسب أحد رواد المطعم لذيذة ولكنها مكلفة للغاية.

ومنذ مشاركة المقطع الترويجي للمطعم، شاهده أكثر من 37 ألف شخص على «توتير» خلال 5 أيام، وأعجب العديد من مستخدمي الانترنت بفكرته.

فعلق أحدهم: «مبدع للغاية. وآمل أن يمنح الزوار زي السجناء» فرد عليه آخر: «هل أنت جاد فيما تقول؟ فإذا ما تذمرت بشأن الطعام.. تحصل على معاملة السجناء».

ويوصف المطعم بأنه أول مطعم بطابع السجن في كارناتاكا.