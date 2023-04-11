هل يمكن للإنسان الهبوط على سطح عطارد؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الخبراء أنه على الرغم من قرب كوكب عطارد الشديد من الشمس، والتأرجح الشديد في درجات الحرارة القصوى، يمكن للبشر تقنياً المشي على سطح الكوكب.

ويعني الدوران البطيء لعطارد أن الأمر يستغرق 59 يوما من أيام الأرض حتى يكمل دورة واحدة. ومع ذلك، فإن عامه القصير نسبيا البالغ 88 يوما يعني أنه يستغرق أقل من 176 يوما من أيام الأرض حتى يكمل دورة واحدة من النهار والليل. وباتباع خط النهاية - منطقة الشفق المتغيرة ببطء التي نشهدها مع غروب الشمس - من الممكن تجنب التحميص من ضوء الشمس وكذلك البرد المجنون وفق روسيا اليوم.

وستكون المشكلة الحقيقية هي إيجاد طريقة للمس بأمان. إن عدم وجود جو لاستخدامه يعني الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الثقيل للتحكم في السرعة.

وعلى الرغم من أنه أكبر بقليل من القمر، إلا أن عطارد يمتلك نواة حديدية ضخمة مقارنة بقشرته الرقيقة نسبيا، وهي ميزة غامضة تجعله ثقيلا بشكل لا يصدق بالنسبة لحجمه. وتعني هذه الكثافة أن جاذبية الكوكب هي فقط ثلث قوة الأرض.

ثم هناك قضية الرحلة نفسها. إذا وضعنا جانبا المستويات المتزايدة من الإشعاع مع اقترابك من الشمس، فسيستغرق الأمر من ست إلى سبع سنوات للتنقل في المسار المعقد الضروري لاعتراض الكوكب. وهذا على الرغم من حقيقة أنه من الناحية الفنية يمكن اعتباره أقرب جيراننا من الكواكب.

ولكن إرسال مركبة هبوط إلى عطارد يمكن أن يساعدنا في كشف العديد من ألغازه، ويعطينا منظورا جديدا عن أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، وفقا للباحثين.

يعد عطارد الكوكب الأعمق في النظام الشمسي، ويستغرق 88 يوما فقط من أيام الأرض ليكمل ويدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 58 مليون كيلومتر (36 مليون ميل).

وعند هذا القرب، ستظهر الشمس على سطح الكوكب أكبر بثلاث مرات مما تبدو عليه من الأرض. ومع ذلك، وبالمقارنة مع كثافة الإشعاع التي تصل إلى كوكبنا، فإن سبعة أضعاف كمية ضوء الشمس تغطي جانب يوم عطارد، ما يؤدي إلى تحميص سطحه للوصول إلى درجات حرارة تصل إلى 430 درجة مئوية (800 درجة فهرنهايت).

وبعد غروب الشمس، تضيع الحرارة بسرعة في الليل. ولا يمتلك عطارد غلافا جويا يمكن الحديث عنه - فقط ضباب رقيق يسمى الغلاف الخارجي يتكون من الأكسجين الشارد والصوديوم والهيدروجين والهيليوم والبوتاسيوم. وبدون غطاء عازل من الغاز للاحتفاظ بالدفء، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر (حوالي 290 درجة فهرنهايت تحت الصفر).

وفي الأعماق المظللة للحفر المنتقاة باتجاه القطبين، تستمر درجات الحرارة شديدة البرودة هذه على مدار السنة، ما يوفر مأوى لبقع الصقيع. ومن المفارقات أن الإشعاع الشمسي الشديد نفسه هو الذي ينتج على الأقل بعضا من الجليد، أو على الأقل ماءه، حيث تتصادم البروتونات الموجودة في رياح الشمس مع أكاسيد المعادن السطحية لتوليد جزيئات H2O.

وفي 2021 سجلت مركبة فضائية أوروبية - يابانية مشتركة أول لمحة لكوكب عطارد وهي تمر بالقرب من الكوكب الأعمق للنظام الشمسي، أثناء قيامها بمهمة لإيصال مسبارين إلى المدار بحلول عام 2025.

وبعد التحليق بسرعة بالقرب من عطارد، على ارتفاعات تقل عن 200 كيلومتر، التقطت المركبة الفضائية صورة منخفضة الدقة بالأبيض والأسود، بواسطة إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بها قبل أن تنطلق مرة أخرى.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن الصورة التي تم التقاطها تظهر نصف الكرة الشمالي لعطارد، وكذلك لهوة "ليرمونتوف"، التي يبلغ قطرها 166 كيلومترا.

وتمت تسمية البعثة على اسم العالم الإيطالي جوزيبي "بيبي" كولومبو.

ينسب إلى كولومبو المساعدة في تطوير مناورة مساعدة الجاذبية التي استخدمتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في المسبار مارينر 10 لأول مرة عندما طار إلى عطارد عام 1974.



