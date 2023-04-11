عروس تطلق النار احتفالاً بزفافها وتهرب

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند عن امرأة أطلقت رصاصات عدة من مسدس احتفالاً بيوم زفافها. وأظهر مقطع فيديو المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء، حسب «سكاي نيوز». وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.

وفقاً للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحاً نارياً بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس نشره أحد الأقارب على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة «هاربة» لأنها تخشى الاعتقال.