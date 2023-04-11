الذاكرة يمكن أن تتلاشى بعد ثوانٍ من أحداث معينة

المصدر: دبي - البيان

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وجدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أمستردام الهولندية أن الذاكرة البشرية يمكن أن تتلاشى حتى بعد بضع ثوانً من أحداث معينة، وفق «ذي غارديان».

وقد يخطئ الناس في تذكر الأحداث، غالباً في غضون ثوانٍ، ويعيدون تشكيل الذكريات لتناسب توقعاتهم. وأظهرت الدراسات السابقة أن تصور الناس لما يحيط بهم يمكن أن يتشكل من خلال توقعاتهم، ما قد يؤدي إلى الأوهام.

كما أن ذكريات الأشخاص الطويلة المدى يمكن تشكيلها لتناسب توقعاتهم، وفي بعض الأحيان تولد ذكريات خاطئة.