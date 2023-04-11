ورثت نسيج حرير عن عائلتها منذ عام 1780

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاجأت إحدى ضيفات برنامج «أنتيك رود شو» على قناة «بي بي سي»، باكتشافها أن قطعة الحرير التي توارثتها عن عائلتها على مدى أجيال لها قيمة تاريخية، وتقدر في المزاد بنحو 11 إلى 15 ألف جنيه استرليني. وكانت السيدة قد قدمت إلى البرنامج هذا الإرث العائلي، الذي هو عبارة عن نسج بالحرير انتقل إليها عبر أجيال من نساء العائلة، بدءاً من عام 1780.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لم يصدق الخبير أن هذا العمل الفني المذهل تم إنشاؤه بواسطة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً في ذلك الوقت.

وأوضح الخبير: «يظهر في المشهد الأخير ما يبدو أنهم مجموعة من الأشخاص خلف عربات تبغ، وهذا جزء من التاريخ».

ولطالما تساءلت صاحبة العمل: «من أين أتى التصميم؟ بالتأكيد ليس من كتاب في عام 1780» مضيفة: «ولم نكن نعلم أن العائلة لديها صلات بأمريكا».

فرد النجم التلفزيوني: «تم إرشاد الطفلة البالغة 11 عاماً بالتأكيد، فالعمل عبارة عن حرير على صوف»، مقدراً قيمته في المزاد ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

الآن تريد الضيفة عرض القطعة في مكان ما ليتسنى لأصدقائها تقدير العمل الفني.