حقيقة تفاعل رونالدو مع فيديو الإمام الجزائري والقطة

المصدر: أ ف ب

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آلاف المشاركات والمشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل، ادعى ناشروه أنه يُظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشاهد المقطع الذي اشتُهر حول العالم للشيخ الجزائري، وليد مهساس، وعلى كتفه قطّة وهو يصليّ، ويتفاعل معه.

يظهر في الفيديو المؤلف من قسمين، الشيخ الجزائري وهو يصلّي قبل أن تظهر قطة على كتفه، ورونالد فيما يبدو أنه يتفاعل مع هذه المشاهد.

وجاء في التعليق المرافق "كريستيانو ينشر فيديو القطة.. والإمام وليد مهساس".

إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مركّب، ورغم ذلك حصدت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك.

والفيديو الذي يحمل شعار "تيك توك" هو في الحقيقة حساب غير رسمي أوضح صاحبه في خانة المعلومات في موقع تيك توك أن الحساب غير رسمي.

ونشر صاحب الحساب الفيديو حاصداً أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة الجماعة في مسجد.

إلى ذلك، أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية من فيديو رونالدو منشورة منذ سنوات على موقع يوتيوب.