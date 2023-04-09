8500 دولار لتدعيم شجرة بلوط قديمة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تلقت شجرة بلوط قديمة في بلدة بجنوب اسكتلندا، يتراوح عمرها ما بين 700 إلى 1000 عام، يد العون من المجتمع أخيراً، حيث تم منح الشجرة المعروفة باسم «كابون تري» منحة وقدرها 7 آلاف جنيه استرليني أو حوالي 8500 دولار أمريكي، لنظام تقديم الرعاية لها بعد انهيار أحد أطرافها الداعمة.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، تميل أشجار البلوط، التي تنمو بعيداً عن أشجار قريبة أخرى، إلى النمو في محيطها وليس فقط في طولها، وتعد شجرة «كابون» مثالاً استثنائياً على هذه الازدواجية الغريبة، كما أنها واحدة من أعظم 50 شجرة في بريطانيا، وفقاً لـ «مجلس الأشجار». وتعود القصص حولها إلى القرن الـ 16 على الأقل، باعتبارها مكان اجتماع لقطاع الطرق أو لأفراد المجتمع لحل النزاعات.

في عام 2021، سقط أحد أطرافها الضخمة الداعمة، فأنشأ صندوق بلدة جدبورغ صندوقاً مجتمعياً للحفاظ عليها، في مبادرة جمعت 15000 جنيه استرليني لتدعيم المنطقة وتعزيز الشجرة بأعمدة داعمة لضمان استمرارها.

قال رئيس الصندوق جيم ستيل: «أهميتها في التاريخ والحياة الثقافية لسكان جدبورغ هائلة. وأردنا التأكد من بذل قصارى جهدنا لإطالة عمرها للأجيال القادمة».

وتعتبر الأشجار القديمة ذات أهمية خاصة للنظم البيئية للغابات، وهي تحمل المعرفة الجينية حول كيفية النجاة في الكوارث، ويتمتع نسلها بفرص أعلى بكثير للعيش في ظل الصقيع أو الفيضانات أو الحرائق أو الأمراض أو الجفاف.