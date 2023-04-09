تقنيات ليزرية جديدة لأغراض طبية وعلمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة «روستيخ» الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير تقنيات ليزرية جديدة ستستخدم في المجالات الطبية ومجالات علمية عدة، وفق دورية «روسكويه آروجييه».

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: «تتعاون شركة «شفاب» التابعة لمؤسستنا مع الأكاديمية الروسية للعلوم على تطوير تقنيات الليزر الكمومي المتتالي، وتساعد هذه التقنيات في الكشف عن المواد الكيميائية، ويمكن استخدام الجيل الجديد منها في الأجهزة الطبية للتشخيص المتقدم، ومعدات مراقبة البيئة، وفي مجالات أبحاث الفضاء، وعدد من المجالات العلمية».

وأشار البيان إلى «أن أجهزة الليزر الكمومي تعمل ضمن نطاقات مختلفة لطول الموجات الإشعاعية، ويمكنها أن تحسن بشكل فعال عمل أنظمة التحليل الطيفي وأنظمة تحليل الغاز وأنظمة التصوير واستشعار الأرض عن بُعد، وكذلك عمل أنظمة مراقبة جودة المواد الغذائية».