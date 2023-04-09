رواد الفضاء ينتظرون فيلم «التحدي»

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ في روسيا 20 أبريل الجاري، فيلم «التحدي» السينمائي، الذي تم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية، وفق وكالة «تاس» الروسية.

وينتظر رواد الفضاء الروس بفارغ الصبر وصول هذا الفيلم إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث ينوون مشاهدته.

صرح بذلك الأربعاء 6 أبريل رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين، الذي عقد مؤتمراً صحافياً مع طاقم المحطة الفضائية، وقال: «أولاً، ننتظر وصول هذا الفيلم إلى المحطة، ثانياً، شارك في تصويره زملاؤنا الرواد بيوتر دوبوف، وأنطون شباكليروف، وأوليغ نوفيتسكي، ونريد مشاهدة أدائهم في التمثيل».

وقال رائد الفضاء سيرغي بروكوبييف، في مؤتمر صحفي إنه أحب منذ طفولته فيلم «موسكو - كاسيوبييا» الفضائي الخيالي، وصار بعد مشاهدته يفكر في الانضمام إلى رواد الفضاء.

يذكر أن «التحدي» هو أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء، ومن أجل إخراجه انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 5 أكتوبر عام 2021 مركبة «سويوز – إم إس – 19» مع الممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو، وبعد عودتهما إلى الأرض استمرا في تصوير الفيلم على الأرض.