المسجد النبوي يستقبل 163 مليون مصلٍ

المصدر: وام

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استقبل المسجد النبوي 163 مليون مصل ومصلية من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم من بينهم أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصل ومصلية خلال النصف الأول من شهر رمضان حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية / واس /.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها لضمان انسيابية الحركة.