برج خليفة يظهر في فيلم «بيكسار» الجديد

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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إذا شاهدت مبنى برج خليفة في المقطع الترويجي لفيلم استوديو «بيكسار» للرسوم المتحركة فأنت لست وحدك، وهذا ليس من قبيل الصدفة إذ يستوحي رسامو الرسوم المتحركة في «بيكسار» إلهامهم من جميع أنحاء العالم لصناعة فيلمهم «ألمنتال» الذي سيعرض في دور السينما في أنحاء الشرق الأوسط بدءاً من 15 يونيو 2023.

لكن ما إذا كانت دبي أو الإمارات ستظهر أكثر في فيلم «ألمنتال» فلا يزال ذلك من باب التكهن، وفقاً لمجلة «إكسواير» الأمريكية، لكن ظهور برج خليفة بحد ذاته يعد احتفاء بهذا المبنى الشهير.

وكما يظهر في المقطع الترويجي، يأخذنا فيلم «ألمنتال» لاستوديو «بيكسار» من إنتاج مجموعة «ديزني» إلى عوالم بعيدة ومفاهيم مبتكرة. وتدور أحداث في عالم تعيش فيه عناصر الطبيعة، الماء، النار، الهواء والأرض، مع بعضها بعضاً، حيث نشاهد امتزاجها معاً، وكيف عنصران متنافران يلتقيان، وتقع النار في حب الماء.

وكان المخرج، بيتر شون، يرغب في تقسيم مدينة «ألمنت» إلى مجتمعات ذات عناصر مختلفة، فكلف مصمم الإنتاج، دون شنك، بإيجاد مصدر إلهام من جميع أنحاء العالم لإنشاء المدينة بكل تعقيداتها المزدهرة. فصمم هذا الأخير الماء أولاً، إذ إن سكان الماء أول من استقر في المدينة وقاموا ببناء بنيتها التحتية الأساسية. وفي بحثه عن مصدر إلهام، قال شنك: «كنا ننظر إلى المدن الكبرى في أنحاء العالم ولا سيما تلك التي تعتمد على أنظمة القنوات مثل البندقية وأمستردام».

ومن الماء، انتقل المصمم للعمل على بناء كل عنصر بعد ذلك ـ الأرض والهواء والنار.

وعن التصميم النهائي، أفاد شنك: «ليس من المفترض أن تكون بوتقة تنصهر فيها العناصر، إذ لا تكن رغبتنا إيجاد هذا العالم المتجانس، بل أردنا الاحتفال بكل هذه الثقافات والشخصيات المختلفة، وهي تعيش وتعمل معاً».