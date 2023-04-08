طبيب برلسكوني يكشف تفاصيل حالته الصحية

المصدر: أ ب

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كشف طبيب سيلفيو برلسكوني، الذي يعالجه من التهاب في الرئة، يوم السبت، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق يستجيب بشكل جيد للعلاج في وحدة العناية الفائقة بمستشفى في ميلانو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وذكرت ”أنسا” أن الطبيب ألبرتو زانغريلو، الذي يرأس أيضا وحدة العناية الفائقة في مستشفى سان رافاييل، حيث تم إيداع السياسي السابق وقطب الإعلام الإيطالي يوم الأربعاء، قال إن برلسكوني ”معتاد على الاستجابة بأفضل ما لديه” وإنه على الرغم من أن ”المرض الخطير في وضع صعب حقا، إلا أنه يستجيب بشكل جيد العلاجات”.

كشف زانغريلو في وقت سابق من الأسبوع أن برلسكوني (86 عاما) يعاني شكلا مزمنا من سرطان الدم منذ بعض الوقت.

يوم السبت، زار المستشار القديم جياني ليتا، رئيس الوزراء السابق، وقال ”لقد وجدته أفضل مما كنت أعتقد” ومتشوقا للتعافي.

كما قال ليتا للصحفيين خارج المستشفى ”أنتم تعرفون كيف أنه في كل مرة يضع فيها هدفا يصل إليه”.

وفي تصريحاته إلى الصحفيين، أشار زانغريلو إلى العدوى التي أصيب بها برلسكوني على أنها من المضاعفات بالنظر إلى سرطان الدم المزمن لدى برلسكوني.

في وقت سابق من الأسبوع، قال أطباء برلسكوني إنهم يعالجون عدوى رئته ويعطونه دواء ”لاستعادة الحالة السريرية التي كانت الموجودة مسبقا” بسبب سرطان الدم.

يشار إلى أن لبرلسكوني أيضا تاريخا من مشكلات القلب. وفي عام 2020، تم نقله إلى مستشفى بسبب إصابته بكوفيد -19 والالتهاب الرئوي.