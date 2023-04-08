حيوان يقتحم مستشفى في أمريكا للحصول على قيلولة (فيديو)

المصدر: أ ب

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أثار مشهد طريف لحيوان يقتحم أحد المستشفيات في أمريكا تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حيوان موظ (نوع من الأيائل)، وهو يدخل، أول من أمس، إلى المبنى الطبي بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا.

وكان الموظ قد مشى عبر الثلج بحثاً عن وجبة، ولمح النباتات الخضراء في بهو مبنى طبي بمنشأة بروفيدنس ألاسكا الصحية، فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة.

وأصبح الموظ نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ التقط أحد الأشخاص داخل المبنى بعض الصور والمقاطع له.

وتمكَّن أفراد الأمن من إقناع الموظ بالخروج من المبنى، ولأن بطنه صار ممتلئاً؛ أخذ قيلولة ما بعد الظهر.