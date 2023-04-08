حلقات متوهجة حول العملاق الجليدي أورانوس

المصدر: دبي - البيان

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كشف التلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لـ«ناسا»، في أول نظرة له على أورانوس، عن حلقات متوهجة غير مرئية حول العملاق الجليدي وأقماره السبعة والعشرين، التي تدور في فلكه.



وأوضحت مجلة «ديلي ميل» أن التلسكوب استطاع التقاط 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات كوكب أورانوس، والتي ظهرت ساطعة جداً، بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة واحدة مضيئة.



وبحسب المجلة فإن ما زاد من الذهول هو أن التلسكوب التقط صوراً لأرفع حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986.



وذكر العلماء أن الحلقات الرئيسية للكوكب تتكون من صخور جليدية، يبلغ عرضها أقداماً عدة.